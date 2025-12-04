El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO: hoy, todas las canciones de Navidad
Imagen de archivo de un jabalí R. I.

La UE amplía a 91 municipios de Barcelona la zona afectada por la peste porcina

El Govern afirma que la gran mayoría de los 50 jabalíes hallados muertos han dado negativo de peste porcina

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:05

Comenta

La Comisión Europea ha delimitado a 91 municipios de la provincia de Barcelona el área afectada por el brote de peste porcina africana. En un ... principio, el Govern marcó el límite en una setentena de localidades, en concreto en 72. Una delegación del Ejecutivo comunitario viajó el miércoles a Barcelona para fijar los límites que deben regir las exportaciones catalanas de porcino a los países de la UE. La decisión de la CE, publicada este jueves en el diario oficial de la UE, incluye el listado de los municipios que deberán aplicar «medidas de emergencia provisionales» hasta el 28 de febrero para tratar de contener el brote. «Dada la urgencia de la situación epidemiológica en la Unión por lo que respecta a la propagación de la peste porcina africana, es importante que las medidas urgentes de control se apliquen lo antes posible», afirma el dictamen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  2. 2

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  3. 3 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  4. 4 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  5. 5 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  6. 6

    El Supremo avala que los alumnos asturianos que cursen Religión en Bachillerato se queden una hora más en clase
  7. 7 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  8. 8 La Copa revive al Sporting de Gijón
  9. 9 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca
  10. 10 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La UE amplía a 91 municipios de Barcelona la zona afectada por la peste porcina

La UE amplía a 91 municipios de Barcelona la zona afectada por la peste porcina