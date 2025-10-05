El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ángel Gil de Miguel, en la biblioteca de la Real Academia Nacional de Medicina de España (Ranme). José Ramón Ladra

Ángel Gil de Miguel

Académico de la Ranme y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública
«Vacunarse de la gripe no solo evita muertes, también mantiene la calidad de vida»

El experto lamenta que menos de un 60% de los mayores de 64 años se vacunen. «Si llegáramos al 75% que aconseja la OMS evitaríamos miles de hospitalizaciones»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:14

Llega la temporada de máxima transmisión de virus respiratorios y Ángel Gil de Miguel (Madrid, 66 años), académico de la Real Academia de Medicina (Ranme) ... y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, advierte de que este otoño la gripe se ha adelantado y convive con el covid y el virus respiratorio sincitial (VRS). Por eso insiste en la importancia de la vacunación, no sólo para evitar complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes, «también para mantener la calidad de vida».

