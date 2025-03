Víctimas de la dana se presentan en el Palau: «Mazón nos ha pedido perdón»

Pablo Alcaraz Valencia Jueves, 20 de marzo 2025, 15:27 | Actualizado 18:11h. Comenta Compartir

«Mazón nos ha pedido perdón», han asegurado Juan José Monrabal y Susana Tomás, dos de los cuatro familiares de las víctimas de la dana con los que el president de la Generalitat ha mantenido un encuentro improvisado esta mañana en el Palau. El jefe del Consell se ha disculpado «por todo lo que ha pasado», según ha declarado Juan José, sin que los afectados se lo hubiesen exigido, y les ha comunicado que se reunirá con todos los allegados de las 228 personas que perdieron la vida en la tragedia del pasado 29 de octubre.

Los cuatro familiares habían acudido esta mañana a las puertas del Palau para visibilizar su dolor. De hecho, gente como Juan José ya han asistido en otras ocasiones y esta vez ha sido Mazón quien ha decidido recibirles en el interior de la sede de la Presidencia de la Generalitat para mantener un encuentro informal y escuchar las reclamaciones de tres de estas personas. Según las declaraciones de los familiares una vez concluido el improvisado cónclave, el president les ha dado su palabra de que escuchará a todos los allegados de los fallecidos a través de reuniones de grupos de cinco personas cada uno que se producirán en el propio Palau. Las entrevistas todavía permanecen sin fecha.

Tanto Juan José, vecino de Catarroja que perdió a su madre durante la tragedia, como Susana, residente en Chiva y cuyo marido falleció en la riada, han asegurado que el jefe del Consell estaba «afectado» y que ha tenido un talante «amable» a la hora de escuchar sus peticiones. «Ha tardado mucho, pero más vale tarde que nunca… Ojalá nuestros muertos pudieran volver ahora», ha comentado Susana sobre el hecho de que el primer contacto de Mazón con los familiares de las víctimas se haya producido casi cinco meses después del desastre. «Hoy le he visto que tiene un poquitín de corazón», ha apostillado Juan José.

Los damnificados se han visto sorprendidos ante la improvisada recepción y han explicado que no han ido a exigirle ni que dimitiera ni que pidiera perdón, sino a visibilizar su dolor. «Lo que no puede ser es que se nos mienta. Lo único que quiero es la verdad», ha aseverado Juan José que ha instado a poner medios y estudiar posibles soluciones para que no se vuelvan a producir más inundaciones en la Comunitat.

«Lo que queremos es que todos los que hayan tenido alguna culpa, a nivel nacional, regional, de cada pueblo, asuman su responsabilidad», ha continuado esta vecina de Chiva en su alegato para depurar todas las responsabilidades políticas que intervinieron en la tragedia. En este sentido de corresponsabilidad va la pancarta que exhibía Juan José en la que podía verse una imagen de su difunta madre: «Ni Gobierno ni Generalitat ni Ayuntamiento. No hicisteis nada por salvar mi vida. Justicia». Al recordar su ausencia se ha emocionado y se le ha quebrado la voz entre sollozos.

Este residente de Catarroja le ha insistido al president en que lo primero que tiene que tiene que hacer los políticos es «ponerse las pilas» y limpiar los cauces de los barrancos que nacen en Utiel y que desembocan en la Albufera «para evitar que esto vuelva a pasar y tener más muertes», según publica 'Las Provincias'.

Por su parte, Susana ha aprovechado para reivindicar que a partir de ahora las alarmas se configuren de tal forma que «eviten el mayor número de muertos posible». «Si nos hubieran avisado habría gente que ahora estaría viva», ha contado esta afectada antes de desvelar que Mazón le ha dicho que no se envió antes la alerta porque «había que coordinar muchas cosas». «A mí de da igual si estaba o no estaba (en el Cecopi), lo que quiero es que se avise con antelación para evitar que la gente muera», ha sentenciado.

Preguntada sobre si iba a continuar asistiendo a manifestaciones en las que se exige la dimisión del president de la Generalitat, Susana ha contestado que lo que se pide en estos actos es «justicia» y «que dimita quien tenga que dimitir, a todos los niveles». De hecho, ella dedicó unas palabras en la última protesta tras la lectura del manifiesto en agradecimiento a los asistentes.

«Sólo quiero decir que es la primera vez que sonrío desde el 29 de octubre. Me ha hecho sonreír toda la gente que está aquí y me ha hecho sentir el calor. Vosotros sois lo que me hacéis moverme hoy. He venido destrozada, pero me voy con fe», dijo mientras antes de enseñar a la prensa una fotografía de su difunto marido desde su móvil.