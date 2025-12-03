El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada Carmen Martínez Perza. EFE

Las víctimas de una violación intentan suicidarse 13 veces más que otras mujeres

Una de cada tres ha sufrido algún tipo de violencia de género en España, según la macroencuesta del Ministerio de Igualdad, que este año incluye «tocamientos de culo»

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:26

Comenta

En el ámbito de la pareja o expareja, una de cada diez mujeres (9,2%) residentes en España ha sufrido violencia física en algún momento ... de su vida, unas 2,6 millones, según la 'Macroencuesta de violencia contra la mujer', presentada este miércoles por la ministra de Igualdad, Ana Redondo. También ejercida por sus parejas o ex, la violencia económica, que «delimita su autonomía y libertad, y reduce la posibilidad de salir de la violencia», en palabras de la delegada de Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, afecta al 11,7% de las mujeres, unas 2,5 millones, y sólo en el último año a 850.000. Dentro de este apartado de las conclusiones del estudio de Igualdad, que en esta edición ha cambiado la metodología y hace imposible la comparación con años anteriores, está como tercera vertiente la violencia psicológica, que sufre un 20,9% de las mayores de 16 años, unas 4,4 millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  2. 2 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  5. 5

    Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella
  6. 6 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  7. 7 Fallece a los 82 años el hostelero gijonés Pepe Casarreal
  8. 8 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga
  9. 9 Cien efectivos buscan a Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella
  10. 10 Las tres mejores pizzas de Asturias están en Gijón y Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las víctimas de una violación intentan suicidarse 13 veces más que otras mujeres

Las víctimas de una violación intentan suicidarse 13 veces más que otras mujeres