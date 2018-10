Victoria Beckham no pasa por su mejor momento La ex Spice Girl pone distancia tras las declaraciones de su marido sobre la vida de la pareja EL COMERCIO Gijón Martes, 23 octubre 2018, 16:58

No es el mejor momento para Victoria Beckham. La diseñadora tuvo que enfrentarse la semana pasada a las palabras de David Beckham en las que el deportista reconoció que «cada año que pasa es cada vez más complicado» continuar con la relación. Eso sí, el deportista tamién ha dejado claro que los hijos que ambos tienen en común están por encima de todo: «Algunas veces son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia, y yo he descubierto que para nosotros lo que mejor nos funciona es proteger a nuestros hijos por encima de todas las cosas».

Ante esta situación Victoria Beckham ha optado por tomar distancia con los problemas y desconectar. El destino elegido ha sido un exclusivo centro alemán especializado en el tratamiento de cuerpo y mente, el Brenners Park-Hotel & Spa. El precio por disfrutar de sus servicios alcanza las 17.500 libras diarias.

A esta polémica se le suma otro frente con sus ex compañeras de grupo musical. El resto de componentes apuestan por la vuelta a los escenarios, una idea que no parece convencerle a la diseñadora que ha amenazado con demandarlas si ganaban dinero a sus espaldas.

Según la publicación «The Sun», el resto de ex Spice Girl no han recibido muy bien las palabras de Victoria Beckham, en especial la artista Mel B. Todo apunta a que Victoria Beckham no está precisamente en uno de los momentos más dulces de su vida.