Estación de metro de Bailén, en pleno centro de Valencia, donde el detenido asaltó a la víctima para violarla. LP

Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca

El detenido es identificado por las cámaras de seguridad, grabaciones donde se ve cómo fuerza a la víctima tras tirarla al suelo

Ignacio Cabanes

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:45

Comenta

De madrugada, a la salida de una discoteca del centro de Valencia, oculto entre las sombras siguiendo a su presa, hasta tener a solas a ... su víctima en la estación de metro de Bailén. Así actuó un presunto violador detenido este pasado lunes por la Policía Nacional tras ser identificado gracias a las cámaras de seguridad –que grabaron la agresión sexual– y ser posteriormente reconocido fotográficamente por la víctima.

