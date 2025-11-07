El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El juicio ha sido en la Audiencia Provincial. Hoy

Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida

La Fiscalía mantiene la petición de 7 años de cárcel para cada uno, la acusación particular lo eleva a 9 pero las defensas mantienen que las relaciones fueron consentidas

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:15

La Audiencia Provincial de Badajoz ha cerrado este jueves el juicio contra dos hombres, primos entre sí, acusados de violar a una amiga suya que ... se quedó dormida en la casa de uno de ellos. El proceso ha quedado visto para sentencia.

