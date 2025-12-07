El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sorteo de la Bonoloto de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy domingo, 7 de diciembre de 2025

E. C.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:46

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este domingo, 7 de diciembre de 2025 ha correspondido a los números 12 14 20 41 42 48.

Complementario: 32

Reintegro: 7

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

