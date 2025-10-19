Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy domingo, 19 de octubre de 2025 Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy domingo, 19 de octubre de 2025

E. C. Domingo, 19 de octubre 2025, 22:03 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este domingo, 19 de octubre de 2025 ha correspondido a los números 01 03 04 08 10 39.

Complementario: 02

Reintegro: 8

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 69.760 de SOLARES (Cantabria), situado en Calvo Sotelo, 50 y en el nº 89.230 de VITORIAGASTEIZ (Álava), situado en Castro-Urdiales, 1. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de MONFORTE DE LEMOS (Lugo), situado en Cardenal Rodrigo de Castro, 43.

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.