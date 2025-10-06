La Bonoloto deja 129.321 euros en Asturias Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy lunes, 6 de octubre de 2025

E. C. Lunes, 6 de octubre 2025, 21:47 | Actualizado 22:02h. Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este lunes, 6 de octubre de 2025 ha correspondido a los números 14 16 20 28 41 45.

Complementario: 10

Reintegro: 6

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías no 32 de GIJÓN (Asturias), situada en C.C. Alcampo, Gijón-Roces, Ctra. N630, L-2. Cobrará 129.321,65 euros.

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.