Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy martes, 30 de septiembre de 2025

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:49

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este martes, 30 de septiembre de 2025 ha correspondido a los números 03, 11, 22, 26, 29 y 42.

Complementario: 48.

Reintegro: 7.

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

