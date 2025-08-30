El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sorteo de la Bonoloto de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado, 30 de agosto

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado, 30 de agosto de 2025

E. C.

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:41

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este sábado, 30 de agosto de 2025 ha correspondido a los números 07 10 24 28 35 36.

Complementario: 14

Reintegro: 6

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  2. 2

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  3. 3 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  4. 4

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  5. 5 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  6. 6 El Sporting solo sabe ganar
  7. 7 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  8. 8 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  9. 9

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  10. 10 Estas son las calles de Gijón que estarán cortadas al tráfico por el triatlón del Santa Olaya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado, 30 de agosto

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado, 30 de agosto