Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado, 4 de octubre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado, 4 de octubre de 2025

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:44

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este sábado, 4 de octubre de 2025 ha correspondido a los números 07 16 22 28 40 46.

Complementario: 12.

Reintegro: 8.

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

