El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy viernes, 8 de agosto de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy viernes, 8 de agosto de 2025

E. C.

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:27

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy viernes, 8 de agosto de 2025 ha sido el compuesto por los números: 02 12 19 34 44.

Estrellas: 06 y 10

Euromillones

Euromillones es una lotería europea. El primer sorteo de Euromillones se celebró el viernes 13 de febrero de 2004 en París. España, Francia y el Reino Unido fueron los primeros que tomaron parte, pero los organismos de lotería de Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza se incorporaron a continuación, el 8 de octubre de 2004.

Para jugar hay que seleccionar cinco números, que deben estar entre el 1 y el 50, y dos estrellas de la suerte, que pueden encontrarse entre el 1 y el 12. Durante el sorteo se extraen cinco números y dos estrellas de la suerte de dos bombos. El sorteo se celebra todos los martes y viernes por la tarde en París.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  2. 2

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  3. 3 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  4. 4 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  5. 5

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  6. 6 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  7. 7 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  8. 8 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  9. 9 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  10. 10 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy viernes, 8 de agosto de 2025

Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy viernes, 8 de agosto de 2025