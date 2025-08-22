El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy viernes, 22 de agosto de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy viernes, 22 de agosto de 2025

E. C.

Viernes, 22 de agosto 2025, 21:34

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy viernes, 22 de agosto de 2025 ha sido el compuesto por los números: 06 09 12 30 39.

Estrellas: 04 y 10

Euromillones

Euromillones es una lotería europea. El primer sorteo de Euromillones se celebró el viernes 13 de febrero de 2004 en París. España, Francia y el Reino Unido fueron los primeros que tomaron parte, pero los organismos de lotería de Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza se incorporaron a continuación, el 8 de octubre de 2004.

Para jugar hay que seleccionar cinco números, que deben estar entre el 1 y el 50, y dos estrellas de la suerte, que pueden encontrarse entre el 1 y el 12. Durante el sorteo se extraen cinco números y dos estrellas de la suerte de dos bombos. El sorteo se celebra todos los martes y viernes por la tarde en París.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  3. 3 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  4. 4

    Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón
  5. 5 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  6. 6 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  7. 7 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  8. 8 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»
  9. 9 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  10. 10 Pedro Sánchez anuncia que la Conferencia de Presidentes en Asturias abordará el pacto de Estado contra la emergencia climática

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy viernes, 22 de agosto de 2025

Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy viernes, 22 de agosto de 2025