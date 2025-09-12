El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy viernes, 12 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy viernes, 12 de septiembre de 2025

E. C.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:39

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy viernes, 12 de septiembre de 2025 ha sido el compuesto por los números: 05 10 23 31 37.

Estrellas: 03 y 11

Euromillones

Euromillones es una lotería europea. El primer sorteo de Euromillones se celebró el viernes 13 de febrero de 2004 en París. España, Francia y el Reino Unido fueron los primeros que tomaron parte, pero los organismos de lotería de Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza se incorporaron a continuación, el 8 de octubre de 2004.

Para jugar hay que seleccionar cinco números, que deben estar entre el 1 y el 50, y dos estrellas de la suerte, que pueden encontrarse entre el 1 y el 12. Durante el sorteo se extraen cinco números y dos estrellas de la suerte de dos bombos. El sorteo se celebra todos los martes y viernes por la tarde en París.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  2. 2 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  3. 3 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  5. 5 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  6. 6

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  7. 7

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  8. 8 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  9. 9

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  10. 10

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy viernes, 12 de septiembre de 2025

Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy viernes, 12 de septiembre de 2025