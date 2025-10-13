Lotería Nacional: el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad deja dos premios en Asturias

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

E. P.

Lunes, 13 de octubre 2025, 09:19

El Sorteo Extraordinadio de la Lotería Nacional del Día de la Hispanidad ha dejado dos premios en Asturias. El primer premio de este domingo 12 de octubre, dotado con 1,3 millones de euros la serie, ha sido el 43.429 y ha tocado en Caborana (Aller); otro segundo premio ha tocado en Posada de Llanes, dotado de 250.000 euros la serie. El premio especial al décimo de 15 millones de euros ha sido para la fracción 8 y serie 2 del número 43.429.

Han sido consignados en el despacho receptor 57960 de Caborana, ubicado en la calle La Sienra, 11; y en el 35320, en la Plaza de Parres Piñera, 29, en Posada.

También hubo acertantes de primera categoría en Barcelona, Navalmoral de la Mata (Cáceres), Torrecillas de la Tiesa (Cáceres), Santander (Cantabria), Catellón de la Plana, Moguer (Huelva), Palos de la Frontera (Huelva), Santa María de Guía (Las Palmas), Málaga, Pontevedra, Vigo, Segovia, Mas de las Matas (Teruel), Oliva (Valencia) y Xirivella (Valencia), según indican desde Loterías y Apuestas del Estado.

El segundo premio, dotado con 250.000 euros al número 92.832, ha tocado también en Molina de Aragón (Guadalajara) y en Torremolinos (Málaga).

