Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias El sorteo de este jueves, 28 de agosto, ha repartido dinero en más de una decena de provincias

P. Álvarez Jueves, 28 de agosto 2025, 21:40 Comenta Compartir

La suerte vuelve a sonreír a Asturias en forma de billetes. El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 28 de agosto, ha caído en Pola de Laviana. El número agraciado es el 31757 y está dotado con 300.000 euros al número, es decir, 30.000 euros al décimo. Ha sido consignado en la administración de la plaza Palacio Valdés, 3.

Este premio ha sido muy repartido y, además de Asturias, ha tocado en Almería, Barcelona, Bizkaia, Girona, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Palencia, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Valencia.

El segundo premio, dotado con 60.000 euros al número, ha caído en el 48082 y ha tocado íntegramente en Eibar.

Los reintegros son para los números 7, 5 y 6.