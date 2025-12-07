El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy domingo, 7 de diciembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy domingo, 7 de diciembre de 2025

E. C.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:37

Comenta

El premio del sorteo de la ONCE de este domingo, 7 de diciembre ha sido para el número 80523. Y la serie ha sido la cifra 031.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  2. 2 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  3. 3

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  4. 4 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  5. 5

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  6. 6 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  7. 7 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  8. 8 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  9. 9 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes
  10. 10 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy domingo, 7 de diciembre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy domingo, 7 de diciembre de 2025