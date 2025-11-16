El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy domingo, 16 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy domingo, 16 de noviembre de 2025

E. C.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:40

Comenta

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy domingo, 16 de noviembre de 2025 ha sido para el número 42476. Y la serie ha sido la cifra 014.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  3. 3 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  4. 4 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  5. 5

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  8. 8 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  9. 9 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  10. 10 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy domingo, 16 de noviembre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy domingo, 16 de noviembre de 2025