El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy domingo, 12 de octubre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy domingo, 12 de octubre de 2025

E. C.

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:50

Comenta

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy domingo, 12 de octubre de 2025 ha sido para el número 89777. Y la serie ha sido la cifra 007.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  4. 4 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  5. 5 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  6. 6

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  7. 7 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  8. 8 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  9. 9 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  10. 10 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy domingo, 12 de octubre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy domingo, 12 de octubre de 2025