ONCE, resultado del sorteo de hoy jueves, 7 de agosto de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy jueves, 7 de agosto de 2025
Jueves, 7 de agosto 2025, 21:48
El premio del sueldazo de la ONCE de hoy jueves, 7 de agosto de 2025 ha sido para el número 56325. Y la serie ha sido la cifra 025.
Cupón de la ONCE
El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.
Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
