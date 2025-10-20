El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy lunes, 20 de octubre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy lunes, 20 de octubre de 2025

E. C.

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:42

Comenta

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy lunes, 20 de octubre de 2025 ha sido para el número 01296. Y la serie ha sido la cifra 036.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  2. 2 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  3. 3

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  4. 4 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  5. 5 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  6. 6 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  7. 7 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  8. 8

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley
  9. 9

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  10. 10 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy lunes, 20 de octubre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy lunes, 20 de octubre de 2025