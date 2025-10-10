El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 10 de octubre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy viernes, 10 de octubre de 2025

E. C.

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:44

Comenta

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy viernes, 10 de octubre de 2025 ha sido para el número 50512. Y la serie ha sido la cifra 025.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  2. 2 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  3. 3 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  4. 4

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  5. 5

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  6. 6 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  7. 7

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  8. 8 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  9. 9 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  10. 10

    Un conductor ebrio afronta cuatro años de cárcel por un accidente mortal en Sariego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 10 de octubre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 10 de octubre de 2025