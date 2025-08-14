El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Resultado del sorteo de la Primitiva de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy jueves, 14 de agosto de 2025

Comprueba los números premiados y la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy jueves, 14 de agosto de 2025

E. C.

Jueves, 14 de agosto 2025, 21:47

Los resultados de la Primitiva celebrada hoy jueves, 14 de agosto de 2025 son los siguientes: 07 11 12 16 36 43.

Complementario: 26

Reintegro: 2

La Primitiva

La Lotería Primitiva es el primer juego de nuestra historia. Corría el año 1763 cuando la llamada «Lotería Real» llego a nuestro país.

Para jugar a la Primitiva hay que escoger 6 números (del 1 al 49) de una tabla de 49, de forma manual seleccionando los números o automáticamente de manera aleatoria en la máquina. El sorteo se realiza los jueves y sábados a las 21.40 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

