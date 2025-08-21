El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Resultado del sorteo de la Primitiva de hoy.

El sorteo de la Primitiva deja 73.791 euros en Asturias

Comprueba los números premiados y la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy jueves, 21 de agosto de 2025

E. C.

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:52

Los resultados de la Primitiva celebrada hoy jueves, 21 de agosto de 2025 son los siguientes: 06 22 34 38 43 46.

Complementario: 36

Reintegro: 2

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 59.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor no 5.605 de ABLA (Almería), situado en Avda. Santos Mártires, 17; en el no 58.075 de CABAÑAQUINTA - ALLER (Asturias), situado en Avda. Constitución, 4; y en la Administración de Loterías no 56 de MADRID, situada en Conde de Peñalver, 21. Cobrarán 73.791,29 euros.

La Primitiva

La Lotería Primitiva es el primer juego de nuestra historia. Corría el año 1763 cuando la llamada «Lotería Real» llego a nuestro país.

Para jugar a la Primitiva hay que escoger 6 números (del 1 al 49) de una tabla de 49, de forma manual seleccionando los números o automáticamente de manera aleatoria en la máquina. El sorteo se realiza los jueves y sábados a las 21.40 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

