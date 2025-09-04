El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Resultado del sorteo de la Primitiva de hoy.

La Primitiva de este jueves, 4 de septiembre, deja más de 100.000 euros en Asturias

Comprueba los números premiados y la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy jueves, 4 de septiembre de 2025

E. C.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:49

La fortuna sonríe a Asturias. Al menos, un pellizco. La Primitiva ha dejado un boleto acertante de segunda categoría en Oviedo, con un premio de 100.564,17 euros. Ha sido validado en la administración número 30, situada en San Bernabé, 13. Más lejos se ha ido otro boleto afortunado, en San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), validado en el despacho número 67.275, situado en Sabino Berthelot, 4.

Los resultados de la Primitiva celebrada hoy jueves, 4 de septiembre de 2025 son los siguientes: 08 09 17 28 41 46

Complementario: 44

Reintegro: 8

La Primitiva

La Lotería Primitiva es el primer juego de nuestra historia. Corría el año 1763 cuando la llamada «Lotería Real» llego a nuestro país.

Para jugar a la Primitiva hay que escoger 6 números (del 1 al 49) de una tabla de 49, de forma manual seleccionando los números o automáticamente de manera aleatoria en la máquina. El sorteo se realiza los jueves y sábados a las 21.40 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  4. 4 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  5. 5 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  6. 6 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  7. 7 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  8. 8 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  9. 9 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades
  10. 10 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Primitiva de este jueves, 4 de septiembre, deja más de 100.000 euros en Asturias

La Primitiva de este jueves, 4 de septiembre, deja más de 100.000 euros en Asturias