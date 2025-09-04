La Primitiva de este jueves, 4 de septiembre, deja más de 100.000 euros en Asturias Comprueba los números premiados y la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy jueves, 4 de septiembre de 2025

La fortuna sonríe a Asturias. Al menos, un pellizco. La Primitiva ha dejado un boleto acertante de segunda categoría en Oviedo, con un premio de 100.564,17 euros. Ha sido validado en la administración número 30, situada en San Bernabé, 13. Más lejos se ha ido otro boleto afortunado, en San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), validado en el despacho número 67.275, situado en Sabino Berthelot, 4.

Los resultados de la Primitiva celebrada hoy jueves, 4 de septiembre de 2025 son los siguientes: 08 09 17 28 41 46

Complementario: 44

Reintegro: 8

La Primitiva

La Lotería Primitiva es el primer juego de nuestra historia. Corría el año 1763 cuando la llamada «Lotería Real» llego a nuestro país.

Para jugar a la Primitiva hay que escoger 6 números (del 1 al 49) de una tabla de 49, de forma manual seleccionando los números o automáticamente de manera aleatoria en la máquina. El sorteo se realiza los jueves y sábados a las 21.40 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

