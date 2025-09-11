El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Resultado del sorteo de la Primitiva de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy jueves, 11 de septiembre de 2025

Comprueba los números premiados y la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy jueves, 11 de septiembre de 2025

E. C.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:51

Los resultados de la Primitiva celebrada hoy jueves, 11 de septiembre de 2025 son los siguientes: 19 23 32 35 36 45.

Complementario: 43

Reintegro: 9

La Primitiva

La Lotería Primitiva es el primer juego de nuestra historia. Corría el año 1763 cuando la llamada «Lotería Real» llego a nuestro país.

Para jugar a la Primitiva hay que escoger 6 números (del 1 al 49) de una tabla de 49, de forma manual seleccionando los números o automáticamente de manera aleatoria en la máquina. El sorteo se realiza los jueves y sábados a las 21.40 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  3. 3 El xatu milagro de Fontaciera
  4. 4 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  5. 5 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  6. 6

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  7. 7

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»
  8. 8

    Asturias amenaza con multas de hasta 100.000 euros a quien engañe a los consumidores
  9. 9 La gran ruta costera de Asturias: 36 etapas para caminar entre playas
  10. 10

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy jueves, 11 de septiembre de 2025

Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy jueves, 11 de septiembre de 2025