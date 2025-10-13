El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desde las 22 horas, 'Sporting Hoy': la victoria tras el recambio en el banquillo
Resultado del sorteo de la Primitiva de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy lunes, 13 de octubre de 2025

Comprueba los números premiados y la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy lunes, 13 de octubre de 2025

E. C.

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:50

Comenta

Los resultados de la Primitiva celebrada hoy lunes, 13 de octubre de 2025 son los siguientes: 01 04 20 25 31 36

Complementario: 26

Reintegro: 9

La Primitiva

La Lotería Primitiva es el primer juego de nuestra historia. Corría el año 1763 cuando la llamada «Lotería Real» llego a nuestro país.

Para jugar a la Primitiva hay que escoger 6 números (del 1 al 49) de una tabla de 49, de forma manual seleccionando los números o automáticamente de manera aleatoria en la máquina. El sorteo se realiza los jueves y sábados a las 21.40 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Alejandro Sierra, propietario de la histórica camisería Sierra de Gijón
  2. 2 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  3. 3 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  4. 4 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  5. 5 Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas
  6. 6

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  7. 7 El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón
  8. 8 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  9. 9 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  10. 10 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy lunes, 13 de octubre de 2025

Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy lunes, 13 de octubre de 2025