Resultado del sorteo de la Primitiva de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy lunes, 15 de septiembre de 2025

Comprueba los números premiados y la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy lunes, 15 de septiembre de 2025

E. C.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:45

Los resultados de la Primitiva celebrada hoy lunes, 15 de septiembre de 2025 son los siguientes: 01 05 08 10 16 28

Complementario: 04

Reintegro: 8

La Primitiva

La Lotería Primitiva es el primer juego de nuestra historia. Corría el año 1763 cuando la llamada «Lotería Real» llego a nuestro país.

Para jugar a la Primitiva hay que escoger 6 números (del 1 al 49) de una tabla de 49, de forma manual seleccionando los números o automáticamente de manera aleatoria en la máquina. El sorteo se realiza los jueves y sábados a las 21.40 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

