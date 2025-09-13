El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Resultado del sorteo de la Primitiva de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy sábado, 13 de septiembre de 2025

Comprueba los números premiados y la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy sábado, 13 de septiembre de 2025

E. C.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:49

Los resultados de la Primitiva celebrada hoy sábado, 13 de septiembre de 2025 son los siguientes: 09 14 18 19 23 30.

Complementario: 15

Reintegro: 1

La Primitiva

La Lotería Primitiva es el primer juego de nuestra historia. Corría el año 1763 cuando la llamada «Lotería Real» llego a nuestro país.

Para jugar a la Primitiva hay que escoger 6 números (del 1 al 49) de una tabla de 49, de forma manual seleccionando los números o automáticamente de manera aleatoria en la máquina. El sorteo se realiza los jueves y sábados a las 21.40 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  4. 4

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  5. 5 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  8. 8

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  9. 9

    Juan Cofiño: «El PSOE necesita un revulsivo, el que disiente calla para no ser señalado»
  10. 10

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy sábado, 13 de septiembre de 2025

Combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva de hoy sábado, 13 de septiembre de 2025