El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Gordo de la Primitiva, resultado del sorteo de hoy domingo, 24 de agosto de 2025

Comprueba los números premiados y la combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo, 24 de agosto de 2025

E. C.

Domingo, 24 de agosto 2025, 21:49

Resultados de El Gordo de La Primitiva del domingo, 24 de agosto de 2025. Los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 10 16 21 38 51. El número clave (reintegro) ha correspondido al 2.

La Primitiva

La Lotería Primitiva es el primer juego de nuestra historia. Corría el año 1763 cuando la llamada «Lotería Real» llego a nuestro país.

Para jugar a la Primitiva hay que escoger 6 números (del 1 al 49) de una tabla de 49, de forma manual seleccionando los números o automáticamente de manera aleatoria en la máquina. El sorteo se realiza los jueves y sábados a las 21.40 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  3. 3 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  4. 4 Las puntuaciones de Manuel Rosety a los jugadores del Sporting de Gijón frente al Ceuta
  5. 5 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  6. 6 El Sporting vuelve a ganar al estilo Garitano
  7. 7 Sesión de pulpo, exhibición de coches clásicos y chocolatada
  8. 8

    Los otros vigilantes de las playas asturianas
  9. 9 El descenso del Nalón ya tiene ganador
  10. 10 El Real Madrid ya está en Oviedo para enfrentarse esta noche al conjunto azul

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gordo de la Primitiva, resultado del sorteo de hoy domingo, 24 de agosto de 2025

El Gordo de la Primitiva, resultado del sorteo de hoy domingo, 24 de agosto de 2025