El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Gordo de la Primitiva, resultado del sorteo de hoy domingo, 12 de octubre de 2025

Comprueba los números premiados y la combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo, 12 de octubre de 2025

E. C.

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:50

Comenta

Resultados de El Gordo de La Primitiva del domingo, 12 de octubre de 2025. Los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 03 22 36 39 50. El número clave (reintegro) ha correspondido al 9.

La Primitiva

La Lotería Primitiva es el primer juego de nuestra historia. Corría el año 1763 cuando la llamada «Lotería Real» llego a nuestro país.

Para jugar a la Primitiva hay que escoger 6 números (del 1 al 49) de una tabla de 49, de forma manual seleccionando los números o automáticamente de manera aleatoria en la máquina. El sorteo se realiza los jueves y sábados a las 21.40 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  4. 4 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  5. 5 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  6. 6

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  7. 7 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  8. 8 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  9. 9 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  10. 10 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gordo de la Primitiva, resultado del sorteo de hoy domingo, 12 de octubre de 2025

El Gordo de la Primitiva, resultado del sorteo de hoy domingo, 12 de octubre de 2025