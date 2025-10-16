Adrián Núñez, directivo de Fasfe: «El 10% del aforo de los estadios debería ser para los aficionados visitantes»

AdriánNúñez aún recuerda la primera vez que viajó con el Sporting. Fue hace unos veinte años, a un partido que el conjunto rojiblanco disputó en ... Ferrol. «Llegué allí y compré la entrada en taquilla el día del partido. Pagué unos veinte euros». Desde entonces, el negocio del fútbol ha experimentado muchos cambios.Los precios de las entradas se han disparado y las dificultades para desplazarse a otra ciudad a animar al equipo al que se profesa simpatía son cada vez mayores.Un ejemplo es el del partido que el domingo disputará el Sporting de Gijón en Valladolid: venta de localidades solo para abonados, asientos de los fondos, las zonas más baratas, excluidos, y un sistema de precios dinámicos que disparan el coste hasta, al menos, los 70 euros.

Las 594 que recibió el Sporting tenían un precio de 20 euros y se sortearon entre los 2.193 abonados que las solicitaron. «Puede tener una justificación hacer una venta previa solo para abonados, pero hacerlo únicamente por esta vía es cuestionable», sostiene el directivo de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (Fasfe) y expresidente de Unipes, entidad que forma parte de este conglomerado. Desde esta entidad llevan tiempo tratando de que en España se aplique una regulación que favorezca el desplazamiento de las aficiones rivales. Su planteamiento pasa por conseguir unas pautas normativas similares a las que existen en Inglaterra, donde es la propia liga la que impone las cuotas. «El 10% del aforo de los estadios debería ser para los aficionados visitantes».

Llegar a esta cifra no es sencillo. En los estudios que hacen desde esta entidad han constatado un decrecimiento del número de localidades que se destinan a los aficionados visitantes, una cantidad que tiene muchas veces que ver con los equipos que cambian de categoría. «Lo que pedimos es que estas cuotas se metan en la normativa para que no haya excesos».

A la cantidad de entradas disponibles los responsables de Fasfe quieren sumar un precio máximo para aquellas destinadas a las aficiones rivales. En Inglaterra hace tiempo que existe la norma de que estas localidades no pueden exceder las 30 libras (unos 34 euros al cambio) para un máximo de 3.000 asientos. «En Países Bajos son 15 euros y en Francia 10».

Esta federación de accionistas y socios de clubes ya ha trasladado sus propuestas, dentro de un paquete más amplio de medidas, a la Liga. La respuesta no fue satisfactoria para ellos.«Se escudan en que no es tan sencillo por motivos económicos.Los clubes prefieren los abonados, que son ingresos seguros. También dicen que no tienen competencias, pero viendo todo lo que regulan con vallas y hasta el césped parece que nos dan largas».

La aspiración de esta entidad es que el precio de las entradas en Segunda para aficiones visitantes baje hasta los 10 euros, pero también conocer los horarios de los partidos con tres meses de antelación.Los motivos de seguridad a los que se alude para aplicar medidas restrictivas tampoco les convencen.«La mayoría de aficiones conviven sin estar separadas. No poder ir a un campo con la camiseta de tu equipo es matar moscas a cañonazos».

Las política adoptada por el Valladolid de cara al partido frente al Sporting tampoco ha gustado a la Federación de Peñas Sportinguistas, que la considera «discriminatoria» ya que, sostienen, «con el resto de aficiones no están tomando estas medidas». La entidad que preside Jorge Guerrero califica las decisiones del club vallisoletano de «nuevo golpe» a la afición rojiblanca y recuerda «el precio de 75 euros que nos fijaron para la adquisición de entradas ya en el año 2009». La asociación de peñistas cree además que el argumento de la seguridad no es válido en el caso del Sporting. «Resulta decepcionante comprobar cómo se utiliza este argumento para restringir y frenar la presencia de aficiones que, como la sportinguista, mostramos continuamente un comportamiento ejemplar en todas las ciudades y todos los estadios de España». La Federación de Peñas Sportinguistas cree además que esta decisión no solo perjudica a los seguidores rojiblancos, sino al «fútbol, a Valladolid y a su hostelería».