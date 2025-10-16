El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aficionados del Sporting, en La Coruña, en la previa del partido ante el Dépor. Damián Arienza

Adrián Núñez, directivo de Fasfe: «El 10% del aforo de los estadios debería ser para los aficionados visitantes»

Adrián Núñez reclama una normativa que limite el precio de las entradas para los seguidores que se desplacen a campos rivales

José Luis González

José Luis González

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:38

Comenta

AdriánNúñez aún recuerda la primera vez que viajó con el Sporting. Fue hace unos veinte años, a un partido que el conjunto rojiblanco disputó en ... Ferrol. «Llegué allí y compré la entrada en taquilla el día del partido. Pagué unos veinte euros». Desde entonces, el negocio del fútbol ha experimentado muchos cambios.Los precios de las entradas se han disparado y las dificultades para desplazarse a otra ciudad a animar al equipo al que se profesa simpatía son cada vez mayores.Un ejemplo es el del partido que el domingo disputará el Sporting de Gijón en Valladolid: venta de localidades solo para abonados, asientos de los fondos, las zonas más baratas, excluidos, y un sistema de precios dinámicos que disparan el coste hasta, al menos, los 70 euros.

