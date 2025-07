El sentir de la afición del Sporting de Gijón: ilusión por los nuevos y el 'play off' como sueño

«De momento los fichajes han sido ilusionantes», analiza Diego Roces desde una de las porterías del Campo Número 1 de la Escuela de Mareo ... . Él era uno de los cerca de doscientos aficionados del Sporting de Gijón que ayer se volvieron a acercar a las instalaciones sportinguistas para seguir un nuevo entrenamiento a puerta abierta, el cuarto consecutivo en el turno de mañana. «Me sigue faltando un delantero, pero creo que aún queda tiempo hasta el 31 de agosto que se cierra el mercado».

Roces destaca las incorporaciones de Pablo Vázquez y Corredera y se muestra encantado con la nueva camiseta, presentada la semana pasada sobre el arenal de San Lorenzo: «Es guapísima, igual te digo que la que más de los últimos diez años». Junto a Roces se encontraba Adrián López. El joven canario visitaba por primera vez la Escuela de Mareo, y se mostraba gratamente impresionado con ella, demostrando que el sportinguismo tampoco entiende de límites geográficos: «Mi familia es de aquí y este año me ha coincidio bien para venir». Sobre los fichajes se muestra también ampliamente satisfecho: «Creo que este va a ser un buen año». Coincidiendo con la opinión de su acompañante, para López también es arriba donde más margen de mejora tienen los de Garitano porque «en defensa y mediocampo han venido buenos jugadores».

La meteorología dio un respiro ayer a los futbolistas tras las sofocantes mañanas que se venían registrando esta semana. Lo que también favoreció que buena parte de los aficionados escogiesen ayer las gradas para refugiarse y seguir la actividad. «Estamos fichando mucha gente, aunque es verdad que lo de Juan Córdoba me dio pena que se cayese porque tenía pinta de buen jugador», valora desde uno de los asientos el joven Asur Peliz. Pocas dudas alberga cuando se le pregunta por quién más querría en plantilla: «Sergio Álvarez. Estaría muy bien que volviera». Sobre los nuevos también tiene preferido, el centrocampista Álex Corredera. Más impopular es su opinión sobre la nueva elástica rojiblanca, de la que echa en falta «algún detalle más con motivo del 120 aniversario». Sobre las opciones del Sporting este curso prefiere ser cauto, aunque reconoce que soñar es gratis: «Por 'play off' sí que estoy convencido que podemos pelear».

El balón parado, uno de los puntos fuertes de los equipos de Garitano, centró buena parte de la sesión matinal de ayer

Ilusión por los centrales

Aunque para ilusión la de los más pequeños. A sus diez años, Martín Cuervo no se perdía detalle de las jugadas ensayadas que practiaba ayer el equipo de Garitano. «Nos faltaría un delantero y el extremo que va a venir, pero con los centrales, que son contundentes, y los del filial que han subido hay buen equipo», radiografiaba desde la grada el pequeño, que también se queda con Corredera, aunque añade a Perrin a la ecuación de los que más le convencen. «Para el ascenso directo no lo sé, pero para el 'play off' tienen que pelearlo», también cree.

El balón parado ocupó buena parte de la sesión del día de ayer. Es precisamente esta una de las facetas en las que, más allá de destacar los equipos de Garitano, mejor se han reforzado los rojiblancos y se notó. El guante con la pierna izquierda de Álex Corredera encontró en varias ocasiones la cabeza de alguno de los que deberían ser los principales baluartes aéreos de los rojiblancos: Pablo Vázquez y Perrin. No así a Jonathan Dubasin, ausente en la sesión por motivos personales.

«Están entrenando bien», cree Diego García, quien, entre los recién llegados, también escoge a un central. El ex del Dépor Pablo Vázquez: «Nos va a ayudar a no encajar goles. A ver si este año ascendemos». Su sentir, visto lo visto, va en línea con el del resto de la afición: «Subir no sé, pero para 'play off' yo creo que sí».