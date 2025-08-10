La mejor versión del Sporting de Gijón llega a tiempo

A las órdenes de un omnipresente César Gelabert cuajó el Sporting de Gijón de Asier Garitano el mejor de sus compromisos de esta ... pretemporada ante el Arenteiro gallego. El centrocampista palentino volvió a hacer de enganche en el ataque de un equipo que, nuevamente desde el 4-2-3-1, encontró la mejor y más fluida de sus versiones con balón.

Y eso que los primeros compases del choque fueron disputados. El Arenteiro, con dos jugadores incisivos como Babu y Markitos en las bandas, comenzó amenazando a la espalda de la zaga sportinguista. Fue un espejismo. Manu Rodríguez y Mbemba controlaron desde la sala de máquinas el juego de un Sporting que comenzaba a encontrar a Gelabert. El palentino es el jugador con más libertad posicional dentro del once de Asier Garitano. Alternó prácticamente todas las alturas de juego. Ya en sus primeros toques comenzaba a dejar muestras de su nivel. Pasado el minuto 20, suya iba a ser la primera asistencia.

Tras una combinación con Dubasin, el palentino encontró la espalda de la zaga y se plantó solo ante el meta Alvin, al que evitó. Lejos de ponerse nervioso, Gelabert aguantó el balón, esperó que 'El Pingüino' cargase el área y le regaló el 0-1. Pocos minutos después, una nueva combinación entre ambos, con una devolución genuina de Dubasin, dejaba a Gelabert solo ante el meta gallego. Su disparo, repelido por el portero, cayó a las botas de Dani Queipo que, desde la frontal, consiguió el tanto.

El cangués, nuevamente titular en la banda zurda ante la ausencia de Gaspar Campos, está aprovechando la oportunidad. Ha pasado de tener un pie fuera del Sporting a perfilarse como titular para el primer duelo ante el Córdoba si 'Gaspi' no llega a tiempo. Tuvo en sus botas el 0-3 en una combinación exquisita entre el frente de ataque rojiblanco, pero erró en la definición tras una asistencia de Juan Otero.

Más de lo mismo

El paso por los vestuarios no alteró en exceso el guion del encuentro. Esta vez, Garitano dio continuidad a los once titulares, sabedor de que por la tarde tiene un nuevo envite. Dani Queipo tuvo nuevamente el tercero, pero su remate, tras una gran maniobra dentro del área del Arenteiro, se perdió tras besar el poste. El carrusel de cambios llegaría en los gallegos. En el Sporting, Amadou por Manu Rodríguez fue la primera de las sustituciones pasada la hora de choque.

El cambio retrasó la posición de Gelabert al doble pivote y dejó al ex del Llanera y Juan Otero en punta. Tras un fallo en salida de balón, Dubasin dejaba en bandeja al recién ingresado Amadou el tercero. El delantero subido del filial repetiría pocos minutos después con un gran remate al primer toque tras una asistencia de Queipo. Ya no se movería más el marcador en un duelo que dejó la mejor de las impresiones de cuantos amistosos llevan los de Garitano. Por la tarde, el Racing de Ferrol cerrará la hoja de compromisos de este verano para los sportinguistas.