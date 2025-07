Asier Garitano, entrenador del Sporting de Gijón: «Tenemos claro hacia dónde queremos ir»

José L. González Viernes, 25 de julio 2025, 16:26 Comenta Compartir

El trabajo de elaboración de la plantilla del Sporting de Gijón para la próxima campaña se ha acelerado respecto a otros años. Asier Garitano ha podido comenzar el trabajo con un bloque al que le quedan tres incorporaciones, una idea en la que preparador y club están alineados. La idea es contar con 21 futbolistas de campo, lista en la que se incluye a Bernal a pesar de que no podrá comenzar la Liga, dos porteros del primer equipo y un tercero del filial en dinámica de la primera plantilla. Las posiciones a reforzar son las de central, mediocentro y un futbolista de banda para el ataque por la derecha. Con esta composición, quedarían dos huecos libres para mirar a la cantera. «Tenemos claro hacia dónde queremos ir», afirmó el preparador vasco en su primera rueda de prensa de esta campaña.

La lista de nombres aún no es definitiva. Asier Garitano está «contento» con lo que tiene, pero es consciente de que aún queda mucho mercado y se pueden producir movimientos. Uno de los que pueden cambiar de aires es Dani Queipo, que en la pasada campaña tuvo una baja participación. Con contrato hasta 2027, una de las opciones que maneja es la de una cesión. No obstante, Garitano fue claro sobre cómo ve al canterano. «Tengo mucha confianza en él, es un jugador de esta plantilla desde el primer momento y en esa posición lo normal es que, con Gaspar, nos equilibre». En su respuesta dejó además un mensaje para el resto. «No tengo intención de cambiar a no ser que alguien quiera salir».

Quien lo tendrá más complicado es Yann Kembo, candidato a una cesión después de haber entrado a formar parte del primer equipo. Club y entrenador quieren firmar un cuarto central, lo que dejaría al francés sin hueco.

Una de las posiciones que se trabaja es la de mediocentro. Asier Garitano cuenta con que Jesús Bernal no pueda competir durante varias semanas de Liga y pretende sumar un cuarto jugador para una posición en la que ahora están disponibles Nacho Martín, Álex Corredera y Justin Smith. El Sporting de Gijón había puesto sus ojos en Sergio Álvarez, pero la operación se ha ido complicando por la reticencia del Eibar, club con el que le queda un año más de contrato, a dejarle salir. «No creo que vaya a salir, dependerá un poco más de él». Otro de los nombres que están sobre la mesa es el de Diawara, un futbolista que jugó el pasado año media temporada con el Eldense y que militó en el Nápoles y la Roma. «Conoce la categoría y es un jugador importante, pero hay más perfiles. Buscamos un seis».

El tercer puesto a reforzar es el perfil derecho del frente de ataque. En Miramar se pudo ver a Juan Otero en esta posición y, aunque puede desempeñarse en esta función, el plan es que pueda ocupar el puesto de delantero centro. «La idea es traer un jugador de banda, pero Juan es un futbolista de alto nivel para esta categoría que puede jugar en las dos posiciones». Compitiendo por la posición de referente del ataque estará también Amadou, que promocionó al primer equipo procedente del filial. «Viene de Tercera y es un salto grande. Tiene muy buenas condiciones. Hay que trabajarlo, educarlo. Lo vamos a llevar al límite en todos los aspectos, pero estoy contento».