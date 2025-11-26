Bajas en el Sporting: Jonathan Dubasin se perderá por lesión el partido contra el Andorra

José L. González Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:04 Comenta Compartir

Las pruebas médicas a las que ha sometido Jonathan Dubasin han confirmado una lesión en el aductor de su pierna derecha por lo que el atacante rojiblanco se perderá el partido del viernes contra el Andorra en El Molinón. La información facilitada por el Sporting de Gijón no especifica el alcance de la dolencia, pero todo apunta a que tampoco estará disponible para el encuentro del próximo miércoles contra el Mirandés correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey.

La lesión de Dubasin supone un nuevo contratiempo para Borja Jiménez, que no podrá contar con uno de sus futbolistas en mejor estado de forma. El atacante no se encontró la pasada semana en sus mejores condiciones, abandonando antes de tiempo algunos entrenamientos. El sábado, en la última sesión de preparación antes del viaje a Huesca, sintió un pinchazo, pero finalmente fue parte de la expedición con la intención de probarse el domingo antes del partido. Las sensaciones en ese momento no fueron buenas y las pruebas a las que ha sido sometido esta semana han acabado por confirmar una lesión.

La variante por la que optó Borja Jiménez el domingo fue colocar a Justin Smith en la banda derecha, aunque en una posición de interior para dejar el carril derecho libre a Guille Rosas.

Temas

Sporting de Gijón