Borja Jiménez, entrenador del Sporting: «Independientemente de los nombres, seremos valientes» Borja JIménez no tiene dudas: «Debemos de mantener nuestra idea de juego, jugamos en casa y la gente sabe que los necesitamos»

Andrés Maese Gijón Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

El Sporting de Gijón afronta con optimismo su duelo de esta tarde, 16.15 horas, ante la UD Las Palmas en El Molinón. Borja Jiménez compareció ante los medios tras el último entrenamiento copletado en Mareo y dejó claro que ve a su equipo en un gran momento. «Creo que es la mejor semana de entrenamientos desde que estamos aquí. Cada vez los jugadores entienden mejor todo», subrayó.

Se mostró satisfecho tras encadenar cuatro victorias consecutivas. Tres en la Liga y otra el pasado miércoles en la Copa del Rey ante el Caudal. «Es para estar muy contentos», expuso, con la clara intención de continuar con la dinámica de resultados positivos.

Minutos antes de sentarse ante el micrófono, se conoció el listado de futbolistas que se vestirán de corto para jugar ante Las Palmas. El entrenador confirmó la presencia de Bernal en la convocatoria, aunque sin expectativas de minutos: «A priori no jugará, pero está muy cerca. Esta semana la completó junto al resto de sus compañeros».

«Nico Riestra no va a ser titular, el otro día lo hizo bien, pero él no tiene que aportar desborde, eso corresponde a otros»

Sobre el planteamiento ante el conjunto canario, Jiménez explicó que el equipo ha trabajado con diferentes dibujos: «Hemos alternado líneas de cinco y de cuatro. Tenemos claro que el Sporting va a ser ofensivo y valiente. El sistema dará un poco igual porque los jugadores saben adaptarse. Las Palmas tiene virtudes, pero nosotros debemos mantener nuestra idea de juego».

El abulense insistió en la importancia del factor campo: «Jugamos en casa, con nuestra gente, que entiende que los vamos a necesitar. La idea es la misma, independientemente de los nombres».

La citación de los canteranos

Además de Jesús Bernal, las otras caras nuevas en la convocatoria son las de Manu Rodríguez y Nico Riestra de los que dijo que «en la lista solo van futbolistas que creemos que pueden jugar. Manu es dinámico, agresivo con y sin balón. Estamos muy contentos, no solo por su partido, sino por los entrenamientos que hizo con nosotros».

Sobre Riestra, que no debutó con el filial, se detuvo en su caso: «Tuve la posibilidad de ver dos veces al juvenil en directo. Creemos que pueden aportarnos y el club nos da total libertad. Lo importante es su talento y que disfrute del proceso».

Cuestionado por una hipotética titularidad del juvenil, descartó su presencia en el once inicial. «Óscar Cortés y Pablo pueden jugar en banda, también está Queipo. Tenemos futbolistas con desborde. El otro día 'Nico' lo hizo bien contra un rival de menor categoría, pero no esperamos que él sea el que tenga el desborde, eso corresponde a otros».

La semana tuvo una visita especial, la de Miguel Ángel Ramírez al entrenamiento del viernes. El técnico restó trascendencia: «Nos une una relación fuera del fútbol. Es querido y quiso vernos entrenar. Lo único que quiere es que gane el Sporting».

De Las Palmas, rival a batir, destacó su personalidad: «Defiende hacia adelante, es agresivo y sitúa las líneas muy arriba. Esperamos un rival dominador, tal y como reflejan los datos».

Por último, se refirió a la situación de Christian Joel, aún en proceso de recuperación: «Está empezando, todavía lejos de volver con el grupo. Esta situación le hará más fuerte. Estamos muy contentos de tenerlo en el día a día y de verle en el campo de nuevo».