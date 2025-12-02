Borja Jiménez respira: Gaspar no tiene una lesión de gravedad

Javier Barrio Gijón Martes, 2 de diciembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

El Real Sporting de Gijón y, por extensión, Borja Jiménez respiran aliviados en medio de la plaga de bajas que está teniendo el equipo, que perdió en el entrenamiento de ayer al canterano Álex Lozano y está pendiente de la recuperación de Dubasin y Pablo García, además de la situación del juvenil Nico Riestra y Loum, este lesionado de larga duración.

La lesión de Gaspar, a falta de confirmación oficial, parece revestir poca gravedad. El canterano, pieza clave para el entrenador abulense, se retiró en la primera mitad del partido contra el Andorra por un problema que pareció localizarse en el abductor derecho, asociado a una sobrecarga.

El extremo fue sometido ayer a una resonancia magnética y no estará a disposición para el partido de Copa del Rey de mañana contra el Mirandés (Mendizorroza, 20 horas) y, muy posiblemente, tampoco para el duelo del sábado contra la Real Sociedad B (Anoeta, 18.30 horas).

La previsión más razonable en este momento pasa por que Borja Jiménez pueda volver a disponer de él en la visita del Granada a El Molinón del próximo sábado 13 de diciembre. Pero habrá que ver cuál es su evolución en los próximos días y la confirmación del diagnóstico por si tuviera alguna posibilidad de llegar al choque de San Sebastián, que parece difícil por el escaso margen que hay.