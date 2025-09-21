El 'capitán' del Sporting de Gijón rompe su mala racha y anota su primer gol de la temporada

J. A. G. Gijón Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Tardó más de lo esperado pero ya está aquí. La versión que los sportinguistas esperan de Gaspar es ya una realidad. El gijonés, capitán con galones en el 'once' de Garitano, ha dejado por fin atrás los problemas físicos y se ha asentado en un equipo donde puede tener una importancia capital partiendo desde el costado izquierdo y jugando a pierna cambiada. Ayer volvió a ser ese extremo punzante que amenaza cuando pisa área rival.

El planteamiento rojiblanco en Almería invitaba a exprimir la velocidad de sus atacantes y Gaspar lo entendió desde el pitido inicial. Un disparo suyo, marca de la casa, descorchaba las ocasiones del Sporting en Almería. No fue la única. Minutos después una acción suya se encontró con Andrés Fernández, que evitó el primero de los rojiblancos. No pudo hacer nada el veterano meta cuando Gaspar y Gelabert se inventaron una pared en el balcón del área que el portador del brazalete resolvió con sangre fría cruzando su disparo lejos del alcance del portero. No terminó la pólvora el canterano. Nada más arrancar el segundo acto selló con un latigazo la primera acción de peligro de los rojiblancos. Su balón salió cerca del poste para rabia de sus compañeros, que vieron cómo se esfumaba el segundo tanto.

Le tocó a Gaspar lidiar con un arbitraje más que confuso, con decisiones que perjudicaron al Sporting y marcaron el desarrollo del partido. La expulsión de Guille, inexplicable a ojos del cuadro rojiblanco, obligó a Garitano a recalcular ruta y quitar del campo a sus dos principales amenazas. Reubicó a Justin Smith que había empezado formando en la medular junto a Corredera en lo que suponía su primera titularidad. El canadiense abarcó mucho campo y tuvo un protagonismo inesperado cuando el árbitro señaló penalti después de que el balón le golpeara en el brazo dentro del área pequeña. El VAR corrigió la decisión, aunque no lo hizo cuando el árbitro decidió indultar a Thalys después de su dura entrada a Kevin Vázquez.