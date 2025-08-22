El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Caicedo, en un partido con el Sporting.
Segunda División: Liga Hypermotion

A. D. Ceuta - Sporting de Gijón: horario y dónde ver el partido en directo en televisión y 'online'

El A. D. Ceuta y el Sporting de Gijón se enfrentan este sábado en el Estadio Municipal Alfonso Murube, un partido de la jornada 2 de la Liga Hypermotion

P. Á.

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:22

El A. C. Ceuta y el Real Sporting de Gijón se enfrentarán este sábado, 23 de agosto, en el Estadio Municipal Alfonso Murube. El encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División) comenzará a las 19 horas.

Asier Garitano no podrá contar con Kevin Vázquez ni con Loum para el encuentro del sábado ante el Ceuta. Los servicios médicos han preferido darles una semana más para intentar llegar en plenas condiciones al encuentro frente a la Cultural Leonesa.

MÁS INFORMACIÓN

El partido podrá seguirse en directo a través de la web ELCOMERCIO.es, aunque también podrá verse en los canales de DAZN, LaLiga TV Hypermotion y en Orange Fútbol.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  3. 3 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  4. 4 Identificado el conductor que se fugó en junio tras un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón
  5. 5

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  6. 6 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  7. 7 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  8. 8 Incendios forestales en Asturias: Pedro Sánchez visitará Degaña este viernes
  9. 9 Pitufa Ferroviaria dará la bienvenida en El Berrón: «Es un guiño a nuestro origen»
  10. 10 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio A. D. Ceuta - Sporting de Gijón: horario y dónde ver el partido en directo en televisión y 'online'

A. D. Ceuta - Sporting de Gijón: horario y dónde ver el partido en directo en televisión y &#039;online&#039;