A. D. Ceuta - Sporting de Gijón: horario y dónde ver el partido en directo en televisión y 'online'

El A. C. Ceuta y el Real Sporting de Gijón se enfrentarán este sábado, 23 de agosto, en el Estadio Municipal Alfonso Murube. El encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División) comenzará a las 19 horas.

Asier Garitano no podrá contar con Kevin Vázquez ni con Loum para el encuentro del sábado ante el Ceuta. Los servicios médicos han preferido darles una semana más para intentar llegar en plenas condiciones al encuentro frente a la Cultural Leonesa.

El partido podrá seguirse en directo a través de la web ELCOMERCIO.es, aunque también podrá verse en los canales de DAZN, LaLiga TV Hypermotion y en Orange Fútbol.

