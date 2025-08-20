Kevin Vázquez no se ejercita con el grupo y es duda Se prueba en solitario para intentar llegar a tiempo al encuentro ante el Ceuta

Andrés Maese Gijón Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:17 | Actualizado 18:56h.

Kevin Vázquez, Jonathan Dubasin y Caicedo fueron las grandes ausencias de la sesión vespertina dirigida por Asier Garitano. El preparador no pudo contar con ninguno de los tres en el entrenamiento que completó el primer equipo en el campo número uno de Mareo.

De las tres bajas, tan solo Kevin Vázquez es duda para poder viajar con la expedición rojiblanca a Ceuta. Tras las pruebas médicas que se le han realizado, se ha descartado una lesión muscular, pero se ha preferido mantenerlo fuera del trabajo del grupo.

Un cuarto de hora después de que se iniciaran los ejercicios sobre el terreno de juego, Vázquez se dejó ver junto al readaptador. Garitano está pendiente de su evolución para ver si puede incluirlo en la lista de convocados de cara al estreno liguero del Sporting a domicilio.