El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Israel comienza los bombardeos para convertir Gaza City en «una ciudad en ruinas»
Asier Garitano, entrenador del Sporting del Gijón. Arnaldo García

Asier Garitano, entrenador del Sporting de Gijón: «Espero que juguemos en Ceuta como contra el Córdoba»

Garitano insiste en que «estoy satisfecho con el primer partido porque competimos muy bien»

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:44

Asier Garitano no podrá contar con Kevin Vázquez ni con Loum para el encuentro del sábado ante el Ceuta. Los servicios médicos han ... preferido darles una semana más para intentar llegar en plenas condiciones al encuentro frente a la Cultural Leonesa. De ahí que quede un hueco en el lateral derecho: «Está Guille Rosas, Curbelo y Mbemba… hay jugadores que se pueden adaptar a diferentes posiciones. Intentaremos elegir bien y equivocarnos poco», expuso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Hay viviendas sociales vacías o cerradas y nos van a dejar en la calle con un bebé»
  2. 2 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»
  3. 3 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  4. 4 Lo que más irrita a los turistas en la Senda del Oso
  5. 5 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  6. 6

    Las excavadoras inician la transformación de Naval Gijón en una zona de paseo junto al mar
  7. 7

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  10. 10 Los bomberos urgen incorporar los 40 efectivos pendientes y denuncian su falta de estabilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asier Garitano, entrenador del Sporting de Gijón: «Espero que juguemos en Ceuta como contra el Córdoba»

Asier Garitano, entrenador del Sporting de Gijón: «Espero que juguemos en Ceuta como contra el Córdoba»