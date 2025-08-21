Asier Garitano, entrenador del Sporting de Gijón: «Espero que juguemos en Ceuta como contra el Córdoba»

Asier Garitano no podrá contar con Kevin Vázquez ni con Loum para el encuentro del sábado ante el Ceuta. Los servicios médicos han ... preferido darles una semana más para intentar llegar en plenas condiciones al encuentro frente a la Cultural Leonesa. De ahí que quede un hueco en el lateral derecho: «Está Guille Rosas, Curbelo y Mbemba… hay jugadores que se pueden adaptar a diferentes posiciones. Intentaremos elegir bien y equivocarnos poco», expuso.

Al técnico se le preguntó en más de una ocasión por el primer encuentro liguero en el que el Sporting no tuvo la posesión del balón. «No le doy ninguna importancia. Mientras generemos las situaciones que queremos, ya está. Estamos contentos de cómo fue el partido por los puntos y el ambiente. Ahora es otra historia, otro partido», comentó.

Su satisfacción por lo jugado el pasado lunes es tal que espera que «juguemos en Ceuta como contra el Córdoba». Para añadir que «lo que quiero ya lo sé y los cambios ya se verán. Espero que seamos reconocibles en la idea de partido. Potenciaremos nuestras virtudes e intentaremos contrarrestar las fortalezas del Ceuta».

Del rival destacó que «es un equipo que hizo una temporada increíble con muy pocas derrotas en casa. Habla de un equipo que es bueno, que sabe a lo que juega y que se siente muy fuerte en casa. Espero su mejor versión. Estamos con mucha ilusión de ir a una ciudad como Ceuta».

El estado del terreno de juego no será el mejor, pero Garitano no quiere excusas: «Nos adaptaremos al campo. Ni la hierba ni el viaje. Si el campo está alto o con barro, no vamos a buscar ninguna excusa. Tenemos que adaptarnos a las situaciones. Si nos ganas, felicitaremos al rival y pensaremos en el siguiente».

La semana de trabajo fue corta. El equipo viajará mañana a Ceuta para jugar el sábado a las 19.00 horas.