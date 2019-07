Dani Martín: «Dejo algo que forma parte de mí, que quiero de corazón» «El Sporting es el club en el que aprendido a ser quien soy», indica en su carta de despedida el nuevo meta del Betis IVÁN ÁLVAREZ Viernes, 19 julio 2019, 01:01

Superada ya la medianoche, tras concluir un ajetreado día en el que ha vestido por primera vez la camiseta del Betis, el club con el que se ha comprometido las próximas cinco temporadas, el portero gijonés Dani Martín se ha despedido del Sporting y su afición a través de una emotiva carta publicada en su cuenta de Twitter. Un adiós que «no es sencillo», según expresa el joven cancerbero en una misiva que acompaña con una fotografía de su estreno en El Molinón con el primer equipo rojiblanco.

«Dejo algo que forma parte de mí, que quiero de corazón. El Sporting es el club en el que he crecido y en el que he aprendido a ser quien soy», asegura el guardameta en la carta. En ella señala que siempre le acompañarán «los valores que representa el escudo» de un club en el que afirma haber entendido que «la pasión es »dar lo que tienes en cada momento y en cada pequeña acción«.

«El Sporting me ha enseñado que nunca debes dejar de crecer, de aprender y de luchar por lo que quieres», proclama el portero, que llegó procedente a Mareo en edad cadete procedente del Veriña y deja el club rojiblanco recién cumplidos los 21 años. Pone fin así a seis años «de alegría, de aprendizaje y de crecimiento», como los califica el campeón de Europa Sub 21, que se confiesa agradecido a la afición sportinguista. «Estaremos separados, pero siempre nos unirá el respeto y el cariño que he aprendido mientras he peleado por este escudo», concluye el joven meta, que finaliza la misiva con la proclama «Puxa Sporting».

La carta íntegra: