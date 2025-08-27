David Guerra: «Nuestro compromiso es a largo plazo, el préstamo es para continuar con la estabilidad y el crecimiento» El presidente ejecutivo del Sporting traslada a la junta del 26 de septiembre las explicaciones sobre las condiciones del crédito de 11 millones de Orlegi, confirma que se cuenta con Dani Queipo y señala sobre la búsqueda de un extremo y de un defensa que «tenemos menos tiempo y hay varias opciones abiertas para intentar cerrar»

David Guerra, presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón, se refirió este mediodía, durante la presentación de Mamadou Loum, al crédito participativo de 11 millones de euros que Orlegi ha inyectado en el club, y que será ratificado en la junta extraordinaria del próximo 26 de septiembre en El Molinón.

El dirigente no ofreció detalles de las condiciones del crédito, posponiendo cualquier aclaración hasta la junta, enviando un mensaje sobre su finalidad en clave institucional. «Nuestro compromiso con el club es a largo plazo y eso es lo que hemos conseguido detallar. Esta fórmula que hemos elegido es para continuar con esa estabilidad y crecimiento», generalizó, aprovechando para agradecer «la lealtad, confianza y exigencia de la afición».

En una segunda cuestión sobre el préstamo, Guerra insistió en que «el club tiene que caminar hacia la estabilidad y el crecimiento». «Esta fórmula nos da esa estabilidad, nos permite caminar con esa firmeza y estar con ese crecimiento, este movimiento se explicará en la junta», atajó el dirigente.

El presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón hizo también un repaso al momento en el que se encuentra el mercado, que finaliza el lunes a la medianoche, con el club buscando «un extremo y un defensa». «La situación sigue siendo la misma que la de hace unos días. Tenemos menos tiempo y hay varias opciones abiertas para intentar cerrar cuanto antes. Unas cosas salen y otras no, y hay que adaptarse a eso», dijo en un guiño velado a la frustrada incorporación de Dani Luna.

«Conseguimos armar la columna vertebral con antelación y eso nos ha hecho competitivos, pero hay que acabarlo», recalcó, cerrando la puerta en el apartado de salidas, como informó ayer EL COMERCIO, a Dani Queipo: «Dani goza de toda la confianza del club, es un jugador de esta plantilla y tenemos confianza en sus condiciones y en lo que nos va a dar». Pero, más allá de Queipo, no se pilló los dedos: «Las salidas seguimos analizando qué nos van a deparar estos días y examinando jugadores para reforzar el extremo y la defensa».

Antes de concluir se refirió a la presencia de algunos de los jugadores que tienen ficha del filial en el primer equipo, como Amadou y Enol Prendes: «Es la realidad con los jugadores que dan el paso y quieren estar aquí. La temporada es muy larga y va a requerir de todos, y este es el rendimiento y la consecución de objetivos. Tenemos confianza en los jugadores jóvenes, que ahora se tienen que ganar los minutos».

De la polémica salida del entrenador del Sporting Femenino, Alfonso Baldomir, disconforme con la política del club, Guerra contrapuso que «siempre hemos hablado con mucha claridad de la sección del fútbol femenino y del compromiso, y estamos en la misma dirección». «Y si no lo estamos», añadió en relación a la marcha de Baldomir, «tendremos que estar en caminos separados».