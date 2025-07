David Guerra: «Queremos pelear con los mejores»

José L. González Lunes, 14 de julio 2025, 12:30 Comenta Compartir

El Sporting de Gijón sabe que en la pasada campaña no se cumplieron las expectativas, pero su objetivo sigue siendo el mismo: «Pelear con los mejores». Con esta escueta frase lo definió esta mañana el presidente ejecutivo de la entidad, David Guerra, después de presentar la campaña de abonados de la entidad, que mantiene los mismos precios del pasado año.

Para conseguir estos objetivos el club ha mantenido, aunque ahora en propiedad, a Jonathan Dubasin y César Gelabert, con una inversión que supera los 3,5 millones de euros. Además, ha incorporado, también en propiedad, a Lucas Perrin, Pablo Vázquez y Álex Corredera. La lista se completa con la cesión de Jordy Caicedo. Los planes del club pasan ahora por sumar otros cuato futbolistas a lo largo del mercado de verano. La previsión es contar con un defensa más (todo apunta a que será un central), dos medios y un jugador de ataque «del perfil de Juan Córdoba», el joven extremo colombiano al que se descartó después de que pasara en Gijón en reconocimiento médico.

De mantenerse este planteamiento, el Sporting de Gijón se quedaría con tres delanteros en la primera plantilla: Juan Otero, que siempre se ha definido como extremo aunque lleva dos temporadas siendo la referencia del ataque, Jordy Caicedo, con un rendimiento bajo la pasada campaña, y Amadou, jugador a todos los efectos del primer equipo, aunque con ficha de un filial con el que no participará esta campaña. «La estadística del pasado año no habla de un equipo falto de gol. Tenemos jugadores como Otero, Dubasin, Gaspar y otros que van a aportar. El equipo tiene que estar balanceado».

El presidente ejecutivo del Sporting se detuvo en un nombre propio, el de Jordy Caicedo. Reconoció David Guerra entender los comentarios de los aficionados, muy críticos con el hecho de que se haya prolongado la cesión, pero apuntó que esta decisión supone «una oportunidad» para el jugador, que «con el contexto adecuado» puede mostrar un mejor rendimiento. «Hay que demostrar más en lo deportivo y por ahí viene el enfoque».

La fuerte inversión de este verano no condicionará el capítulo de salidas. David Guerra explicó que el club no tiene necesidad de «vender» para cuadrar sus cuentas y que en este momento no se contemplan operaciones de este tipo. El club ya recahazó recientemente una por Gaspar que superaba el millón de euros y que fue planteada por el Lech Poznan polaco.

