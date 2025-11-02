El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manu Rodríguez debutó con el primer equipo en Liga. ARNALDO GARCÍA

Diego Sánchez: «Hemos dado el giro de guion que necesitábamos todos»

Pablo Vázquez explica que «no queríamos meternos atrás, pero el rival con tanto pase te acaba metiendo en tu propio campo»

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:25

Pablo Vázquez fue uno de los primeros futbolistas que este domingo abandonó el terreno de juego. Su primera valoración sobre el encuentro fue similar al de Borja Jiménez. «Salimos a ganar el partido con nuestras armas. Eran distintas a las de otros partidos, pero hay que valorar el empate sin encajar goles», resumió.

Dio la sensación de que todos los que dieron su opinión sobre lo acontecido en el estadio gijonés intentaron argumentar el sistema defensivo presentado por el equipo. «Fuimos más incisivos en los primeros minutos y también en los últimos instantes. Es muy importante el empate por las bajas que teníamos. Nos faltaban jugadores que marcan las diferencias», terció Vázquez sobre el primer empate del curso.

El zaguero destacó que «no queríamos meternos atrás. Tuvimos la línea muy alta, pero con tanto pase te acaban metiendo atrás. Teníamos claro que era algo que podía pasar y así afrontamos el encuentro». Un hecho que dio mayor seguridad a la zaga.

Precisamente la solidez es clave para Vázquez, que subrayó que «es fundamental para estar en la parte de arriba. Encajando tantos goles era complicado. Ahora parece que se ve la mejoría defensiva»

Su compañero de fatigas, Diego Sánchez, fue el otro futbolista que ofreció su punto de vista. «El trabajo fue espectacular en todas las líneas. Sabíamos que tener que hacer el partido largo», comentó el avilesino.

Explicó el planteamiento del equipo añadiendo que «al principio no podíamos hacer un partido loco y abierto. Valoramos el empate, pero en casa tenemos que ir a por los tres puntos».

Sobre el cambio de imagen que ha ofrecido Jiménez al Sporting, Diego lo corrobora: «Dimos el giro de guion que necesitábamos todos. Nos estamos haciendo muy fuertes en casa. Cortamos de raíz y estamos siendo muy sólidos».

Por último se refirió a la jugada polémica. La roja que corrigió el VAR a Las Palmas: «Si te llaman es para cambiar la decisión».

