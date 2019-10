Un dilema en el enganche José Alberto López e Iván Hernández observan el plan de entrenamiento antes del inicio de la sesión de ayer en Mareo. / ARNALDO GARCÍA Pablo Pérez se perfila como la principal opción para ocupar la vacante dejada por Manu García, concentrado con la sub 21 | Pedro Díaz y Nacho Méndez son las otras dos alternativas para el once de cara al encuentro ante el Alcorcón, donde se esperan más cambios VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Jueves, 10 octubre 2019, 03:10

Tres nombres se han mantenido inamovibles en las diez alineaciones del Sporting desde que comenzó la temporada: Mariño, Babin y Manu García. José Alberto ha encontrado en ellos una base sobre la que dar forma al equipo, más allá de los cambios de sistema y de jugadores de este inicio de competición. Ahora, de cara al partido del sábado ante el Alcorcón, la baja del talentoso centrocampista ovetense pone un interrogante en el once del técnico del Sporting, con Pablo Pérez, Nacho Méndez y Pedro Díaz disputándose la vacante.

A priori, la titularidad de Pablo Pérez se presenta como la opción más probable. El atacante gijonés es quien ha jugado con mayor asiduidad como mediapunta, su posición natural. En la temporada actual, Pablo Pérez se ha desempeñado mayoritariamente en la banda izquierda, aunque ya tuvo algunos minutos como acompañante del delantero en el partido ante el Málaga disputado en La Rosaleda, donde jugó el tramo final.

Curiosamente, Pablo Pérez se quedó fuera por segunda vez de una convocatoria en lo que va de temporada el pasado fin de semana, de cara a la visita a Fuenlabrada. En la jornada 3, en la que el Sporting se enfrentó al Albacete, el '22' rojiblanco no pudo entrar en la lista final por unos problemas musculares.

Diferente fue el caso del partido disputado en el Estadio Fernando Torres, con una ausencia por decisión técnica. José Alberto ya conocía entonces la baja de Manu García para el partido del próximo sábado tras su citación para la Selección sub 21.

En caso de que José Alberto López opte por Pablo Pérez, el canterano rojiblanco regresará al puesto en el que ofreció su mejor versión en su primera temporada como miembro del primer equipo bajo la tutela desde el banquillo de Abelardo. Partiendo por detrás del punta -generalmente Miguel Ángel Guerrero-, Pablo Pérez anotó siete goles en los 22 primeros partidos.

Curiosamente, su regreso a la titularidad podría producirse ante el equipo en el que estuvo cedido en la temporada 2016-2017, el Alcorcón, donde dejó un grato recuerdo en todos los estamentos del club por su profesionalidad y compromiso.

La de Pablo Pérez, no obstante, no es la única opción que contemplan José Alberto y su equipo técnico para cubrir la ausencia de Manu García. En la recámara se mantiene también Pedro Díaz, aunque en su contra juega la escasa continuidad que ha tenido en este inicio de temporada. El canterano solo ha participado en tres partidos, el último el pasado domingo ante el Fuenlabrada, donde jugó los minutos finales. El de mediapunta no es su puesto natural, aunque su capacidad de llegada al área rival y su buen disparo a media distancia facilitan su adaptación.

Un escenario diferente al de Pablo Pérez y Pedro Díaz se presenta con Nacho Méndez. Su ubicación en la mediapunta obligaría a recomponer el doble pivote, donde se ha venido desempeñando en las últimas jornadas. En ese caso, Javi Fuego y Cristian Salvador podrían formar pareja en el centro del campo. Ambos han jugado ya juntos los tramos finales de los partidos ante el Rayo Vallecano, el Albacete y el Deportivo de La Coruña, pero nunca lo han hecho desde el inicio.

La mediapunta no es una posición desconocida para Nacho Méndez, que ya ha jugado en esa zona esta misma temporada en los partidos en los que José Alberto apostó por Manu García y Javi Fuego como centrocampistas.

Más difícil parece que José Alberto López opte por un cambio de sistema para cubrir la ausencia de Manu García. Tras probar con el 4-3-3 y el 4-4-2 en las primeras jornadas, el técnico está apostando últimamente por un 4-2-3-1 en torno al centrocampista ovetense. Con el equipo asentando sus automatismos, todo hace indicar que no habrá cambios drásticos en el encuentro ante el Alcorcón, al menos en lo que al dibujo se refiere.

Más allá del sustituto de Manu García, en el once del Sporting del próximo sábado se esperan otras novedades, con dudas en todas las líneas. José Alberto mantiene la incógnita en el ataque entre Djuka y Álvaro Vázquez. El delantero catalán ha sido titular en los dos últimos encuentros, aunque de cara al partido ante el equipo madrileño todo apunta a que el serbio volverá a ser de la partida.

En la línea defensiva tampoco está descartado el regreso a la titularidad de Borja López, suplente en los últimos compromisos del equipo. En una situación similar se encuentra Javi Fuego, quien se ha quedado fuera de los once elegidos en tres de los cuatro partidos más recientes.

El Sporting continuará preparando la cita ante el Alcorcón esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo, en un entrenamiento a puertas abiertas que dará comienzo a las 10.30 horas. Será la penúltima sesión de pruebas para José Alberto, pendiente de resolver el gran dilema de la mediapunta.