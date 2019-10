Sporting | «Las críticas son merecidas»

Amaneciendo como una de las grandes dudas de la semana, recluido durante la mañana en el gimnasio por un golpe en un gemelo arrastrado desde Fuenlabrada, Nacho Méndez atajó de raíz la incertidumbre. «Tenía un golpe en el gemelo y arrastraba los minutos de la última semana. Hice trabajo con el preparador físico, pero ya estoy bien para mañana -por el entrenamiento de hoy-», confirmó el canterano a mediodía, deseoso de «recuperar la buena imagen que estamos dando en casa».

El centrocampista, una de las opciones para relevar a Manu García o para continuar en el mediocentro, asumió el desplome del equipo a domicilio y verbalizó la sesión extrema de la semana pasada, con luces y sombras. «Fue una semana rara porque veníamos de hacer prácticamente el mejor partido de la temporada ante el Almería y dos días después pasó lo que pasó en Fuenlabrada», lamentó, sin excusas en el Fernando Torres: «La segunda parte es mala porque el equipo no dio el nivel que tenía que dar».

Sí transmitió cierta rebeldía por la situación, asegurando que las palabras en sala de prensa eran solo eso, pero que el terreno más idóneo para la expresión futbolística era la competición: «Siempre que jugamos fuera de casa luego es la misma charla. Cada día venimos uno diferente a contar lo mismo aquí y a decir que no sabemos lo que pasa, que tenemos que mejorar. Eso no sirve. Hay que abordar los problemas de puertas para dentro y demostrar a la gente que los vamos a corregir. Eso se hace en el campo, no hablando todos los días».

En esa camino para la enmienda, Nacho Méndez asumió el toque de atención de Miguel Torrecilla, entrevistado ayer por EL COMERCIO. «Al final somos los culpables de estar donde estamos», subrayó Nacho Méndez, añadiendo que «el sitio en el que estamos no nos corresponde como club y plantilla, y debemos aceptar todo tipo de críticas porque son merecidas». Eso sí, prometió convencido, «queremos dar la vuelta a esta situación».

En sintonía con el resto de sus compañeros también rompió una lanza a favor de José Alberto, con el que, subrayó, «no hay ninguna duda». Por si acaso, prolongó el canterano del Sporting, «no tengo ninguna duda de que vamos a ganar al Alcorcón el sábado y van a terminar saliendo los resultados. El trabajo que estamos haciendo está siendo bueno».

Manu García y la sub 21

Bajó más la guardia cuando se le preguntó por su amigo Manu García y la posibilidad de que debute hoy con la selección nacional sub 21. «Ojalá pueda hacerlo y disfrute mucho», insistió el centrocampista, sincero con el calado de su ausencia: «Hay gente con muchas ganas de entrar y entre todos tenemos que hacer que se note poco su ausencia. Es un jugador importante para nosotros, pero al final saldremos con once». Preseleccionado con la sub 21 antes del último corte, el luanquín ya no le dio tantas vueltas a su situación personal y a la posibilidad de ir con la 'Rojita' algún día. «Mucho tenemos entre las manos como para que yo esté pensando en una prelista o llamada de la selección. Si llega, llegará, es un sueño, pero no es algo que me preocupe».